Baerbock: In Grenzregionen schlägt das Herz Europas

Baerbock hatte sich am letzten Tag ihrer Sommerreise am Freitag über mehrere Projekte informiert, bei denen die beiden Länder zusammenarbeiten oder von denen sie profitieren. Vor dem Abschluss der Sommertour war die Ministerin in Rheinland-Pfalz in Wörth am Rhein bei einer berufsbildenden Schule, einem Wasserwerk in Steinfeld und beim Technischen Hilfswerk in Germersheim. Dort hob sie die Bedeutung des Katastrophenschutzes angesichts der Gefahren durch den Klimawandel hervor. Beim Katastrophenschutz habe man auch in Deutschland zum Beispiel bei der Flutkatastrophe im Ahrtal erleben müssen, dass die Krisen nicht vor Deutschland und Europa halt machen. Bei dem Besuch beim THW ließ sie sich die Arbeit mit einem Amphibienfahrzeug erläutern und sprach mit den Mitarbeitern.