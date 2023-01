Bahn frei: Sperrung der linksrheinischen Gleise aufgehoben

In dem engen Welterbe Oberes Mittelrheintal hatte sich am 22. Dezember Geröll am Hang eines Schiefersteinbruchs auf der Höhe der Rheininselburg Pfalzgrafenstein gelöst. Daraufhin wurde die Bundesstraße 9 dort vorsorglich gesperrt. Der Zugfernverkehr auf der parallelen Bahnstrecke war zuvor ohnehin schon wegen der Gleisbauarbeiten rechtsrheinisch umgeleitet worden. Im Nahverkehr wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Koblenz und Bingen eingerichtet.