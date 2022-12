Bahnstrecke und Bundesstraße über Weihnachten dicht

Am Hang eines Steinbruchs zwischen Bacharach und Oberwesel hatte sich am frühen Donnerstagmorgen Geröll gelöst und war in dem engen Flusstal mit steilen Felshängen herabgerutscht. Gleise und Bundesstraße wurden vorsorglich gesperrt, obwohl dort laut Polizei kein Geröll lag. Spezialisten untersuchten den Bereich unter anderem mit Luftbildern einer Drohne auf die Gefahr von weiteren herabstürzenden Felsbrocken. Die Bahn leitete Sicherungsmaßnahmen am Hang ein.