Baldauf kritisiert Ampel: „Verbotsmanie nervt die Leute“

Mit Blick auf die eigenen Reihen sagte Baldauf, wer in der CDU noch so tue, als ob die Themen Umwelt, Natur notwendige Übel seien, der habe den Zug verpasst. „In den wir - da nehme ich mich nicht aus - ohnehin zu spät eingestiegen sind“, sagte Baldauf. Die von der Bundesregierung projektierte Wärmewende sei bisher nur ein dünner Luftzug, betonte der Vorsitzende der Landespartei. So vergehe Lust auf Zukunft. „Wer glaubt, keine gute Zukunft zu haben, der folgt Stimmenfängern am rechten Rand.“