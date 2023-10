Baldauf will Sachleistungen für Flüchtlinge und Obergrenze

Mainz (dpa/lrs) - . Der rheinland-pfälzische CDU-Chef Christian Baldauf hat von der Ministerpräsidentenkonferenz „klare und schnelle Beschlüsse in der Flüchtlingskrise“ gefordert und die Bundesregierung scharf kritisiert. „Ich bin davon überzeugt, dass es ohne eine Obergrenze für die Zuwanderung nicht mehr geht“, sagte Baldauf am Mittwoch in Mainz. „Ich fordere die Ministerpräsidentenkonferenz dazu auf, sich in dieser Frage angesichts der angespannten Lage neu zu positionieren.“ Zudem müsse erneut über die Einführung von bundesweiten Ankerzentren beraten werden. Geldleistungen für Flüchtlinge sollten nach seiner Auffassung flächendeckend auf Sachleistungen umgestellt werden.