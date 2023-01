Bitburg (dpa/lrs) - . Feuerwerk hat einen Balkon in Bitburg (Eifelkreis Bitburg-Prüm) in Brand gesetzt. Durch den pyrotechnischen Gegenstand sei es am Nachmittag zu einem größeren Feuerwehreinsatz in einem Hochhaus gekommen, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Die Ermittlungen dauerten demnach an. Die Polizei wies in diesem Zusammenhang auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwerk hin.