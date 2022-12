Barmer: Immer mehr Menschen im Land erkranken an Diabetes

Mainz (dpa/lrs) - . In Rheinland-Pfalz steigt die Zahl der Diabetiker. Innerhalb von zehn Jahren sei die Zahl der an Diabetes Typ 2 erkrankten Menschen um 18 Prozent auf rund 367.000 Menschen im Jahr 2021 gestiegen, teilte die Barmer Krankenkasse der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit. Die auch Altersdiabetes genannte Stoffwechselkrankheit, die zu einem steigenden Blutzuckerspiegel führt, komme mit zunehmenden Alter verstärkt vor. „Aufgrund des demografischen Wandels dürfte die Zahl der Betroffenen künftig zunehmen“, sagte Barmer-Landesgeschäftsführerin Dunja Kleis.