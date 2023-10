BASF schreibt Verlust wegen Öl- und Gastochter

Wegen der schleppenden Nachfrage weltweit will das Unternehmen seine Kosten in den kommenden Jahren noch stärker eindampfen als geplant. „In Anbetracht des makroökonomischen Umfelds haben wir unsere Sachinvestitionen für 2023 erheblich um eine Milliarde Euro gesenkt, auf 5,3 Milliarden Euro nach im Februar angekündigten 6,3 Milliarden Euro“, sagte Brudermüller in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Darüber hinaus werde BASF auch die Sachinvestitionen in den nächsten vier Jahren um insgesamt weitere drei Milliarden Euro reduzieren.