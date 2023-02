BASF streicht 2600 Stellen: Ergebnisrückgang erwartet

Ludwigshafen (dpa) - . Der weltgrößte Chemiekonzern BASF reagiert mit dem Abbau von 2600 Stellen weltweit auf die Energiekrise. Rund zwei Drittel davon entfallen auf Deutschland, teilte der Dax-Konzern am Freitag in Ludwigshafen mit. Zudem seien weitere 700 Stellen in der Produktion im Stammwerk von Einschnitten betroffen. Den meisten Mitarbeitern soll eine Beschäftigung in anderen Betrieben angeboten werden, hieß es. Betriebsbedingte Kündigungen sind in Ludwigshafen laut einer Standortvereinbarung bis Ende 2025 ausgeschlossen. Für dieses Jahr erwartet BASF einen deutlichen Ergebnisrückgang.