Bau von Mittelrheinbrücke bei Sankt Goarshausen möglich

Insgesamt wurden laut Ministerium sechs Varianten in dem Verfahren überprüft, lediglich eine Brücke an dem nun gewählten Standort habe die Voraussetzungen erfüllt. „Wir waren noch nie so weit“, sagte Schmitt bei der Übergabe des Entscheids am Mittwoch. Eine Mittelrheinbrücke steigere die Lebensqualität und sichere den Wirtschaftsstandort.