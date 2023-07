Bauarbeiten auf B9: Überholspuren ab Spätsommer gesperrt

Mainz/Worms (dpa/lrs) - . Autofahrer müssen von Spätsommer an auf der Bundesstraße 9 zwischen Mainz-Laubenheim und Nackenheim im Kreis Mainz-Bingen mit Behinderungen rechnen. Die beiden inneren Fahrspuren der B9 in Fahrtrichtung Mainz und Worms werden voll gesperrt, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) am Dienstag in Worms mitteilte. Besonders in den Morgen- und Abendstunden könne es daher zu Einschränkungen kommen.