Frankenthal (dpa/lrs) - . Ein Bauarbeiter ist in Frankenthal von einem Baugerüst gestürzt und schwer verletzt worden. Der 25-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Wie es zu dem Unglück am Samstag gegen 12.15 Uhr kommen konnte, müsse nun noch ermittelt werden.