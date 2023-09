Baufällige Halle teilweise eingestürzt

Ransbach-Baumbach (dpa/lrs) - . Im Westerwaldkreis ist am Samstag eine alte Halle teilweise eingestürzt. Nach Angaben der Polizei in Montabaur kam am Nachmittag in Ransbach-Baumbach das Dach der alten Betriebshalle beim ehemaligen Bahnhof auf einer Fläche von etwa 20 bis 30 Quadratmetern herunter.