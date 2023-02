Baustellen bei der Bahn: Beschwerden über unpünktliche Züge

Über häufige Probleme berichten Fahrgäste beispielsweise auf den Strecken Frankfurt-Mainz und Darmstadt-Mainz. „Der Mainzer Hauptbahnhof ist für die Menge an Zügen, die dort durchfahren und vor allem wenden viel zu klein“, sagt Martin Mendel von Pro Bahn in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Auch die Menge an Passagieren sei zu groß für den Bahnhof. Daher sei der geplante Neubau des Bahnhofs Mainz-Schott sehr wichtig, dieser werde aber noch einige Jahre auf sich warten lassen.