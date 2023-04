Bayern-Boss Kahn: Werde hier „keinen Millimeter nachgeben“

Tuchel sei der Letzte, über den sie diskutieren müssten, betonte Kahn, der nach der Trennung von Julian Nagelsmann und dem bislang wenig erfolgreichen Engagement von Tuchel selbst in die Kritik geraten ist. „Ich habe in meiner Karriere vieles erlebt, und ich weiß, was das bedeutet, wenn es beim FC Bayern nicht gut läuft. Verantwortung tragen wir alle, damit muss man jetzt einfach umgehen“, sagte er in Mainz. „Aber trotzdem werde ich hier keinen Millimeter nachgeben.“