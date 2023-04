Bayern mit Müller in der Startelf - Mainz mit Lee

Mainz (dpa) - . Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel setzt im Fußball-Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05 wieder auf Thomas Müller in der Startelf. Aus taktischen Gründen war der 33 Jahre alte Kapitän in den Champions-League-Spielen gegen Manchester City nur Reservist. Der frühere Mainzer Eric Maxim Choupo-Moting fehlt wegen einer „Kniereizung“ Kader, wie Tuchel bei Sky kurz vor dem Anpfiff sagte.