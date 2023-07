Bedarf an Psychotherapie im Ahrtal weiter „riesig“

Mainz (dpa/lrs) - . Zwei Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal ist der Bedarf an Psychotherapie in der Region nach Einschätzung der Landespsychotherapeutenkammer riesig. „Unzählige Menschen sind durch die Flutkatastrophe nach wie vor psychisch sehr belastet und finden keine Hilfe, da das Versorgungssystem überfordert ist“, teilte die Kammer der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. „Die Wartezeiten auf Psychotherapie sind sehr lang. Es gibt zu wenig Kassensitze für die große Zahl an Hilfesuchenden.“ Die wenigen Therapeuten arbeiteten am Rand ihrer Belastungsgrenze.