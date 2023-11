Behinderungen auf der Bahnstrecke Köln-Rhein/Main

Die Folgen: Der Ein- und Ausstieg in Siegburg/Bonn, Montabaur und Limburg Süd sei nicht möglich. Zwischen Köln Hauptbahnhof und dem Flughafen Frankfurt werde daher ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der diese Halte bediene. In Köln und Frankfurt bestehe dann jeweils Anschluss an den Fernverkehr. Ab Siegburg/Bonn könnten Reisende außerdem zahlreiche Verbindungen mit dem Nahverkehr zum Kölner Hauptbahnhof nutzen. Reisende, die in Limburg ihre Reise starten, könnten stündlich Züge des Nahverkehrs nutzen, die direkt zum Frankfurter Hauptbahnhof fahren. Dort könnten sie dann auf die Fernverkehrszüge umsteigen.