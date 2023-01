Bei Johannes Oerding war es finanziell auch schon mal eng

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Sänger und Musiker Johannes Oerding ist in den Anfangszeiten seiner Karriere auch schon mal knapp bei Kasse gewesen. „Ich habe ja als Künstler wirklich auch die Zeiten durchlebt, in denen ich gar kein Geld hatte oder nur im roten Bereich gelebt habe“, sagte der 41-Jährige („An guten Tagen“, „Kaleidoskop“) in der Sendung „Music made in Germany“ des privaten rheinland-pfälzischen Radiosenders RPR1. „Ich musste von Woche zu Woche gucken und in der Hoffnung leben, einen kleinen Studio-Job zu bekommen oder mal im Nachtclub abends live für 50 Euro singen zu können.“