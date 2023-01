Beilstein will Landrätin von Cochem-Zell werden

Bullay (dpa/lrs) - . Die CDU-Landtagsabgeordnete Anke Beilstein will im Juni bei der Landratswahl des Kreises Cochem-Zell antreten. Sie habe sich in Abstimmung mit ihrer Familie dazu bereiterklärt, sagte die Politikerin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Entscheidung über die Kandidatur werde basisdemokratisch in einer Mitgliederversammlung der CDU am 10. März getroffen. „Bis dahin hat also jeder, der Interesse hat, die Möglichkeit, ebenfalls „seinen Hut in den Ring zu werfen““.