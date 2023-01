Beim Sortieren in Heizkraftwerk wertvolle Goldmünze entdeckt

Der Energieversorger verkaufte die Münze an ein Unternehmen in Idar-Oberstein und spendete den Erlös an den Verein Kinder- und Jugendhilfe Hoppstädten-Weiersbach sowie den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr. Die Spende wurde nun am Montag übergeben. Auch das Unternehmen in Idar-Oberstein verzichtete auf den Erlös und übernahm die Kosten für den Transport und der Verarbeitung der Münze.