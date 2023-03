Berberaffe aus Tierpark entwischt

Niederfischbach (dpa/lrs) - . Ein Berberaffe ist aus einem Tierpark in Niederfischbach im Kreis Altenkirchen ausgebüxt. Tierpfleger entdeckten den knapp 30 Jahre alten Affen auf Bäumen in einem an das Gehege angrenzenden Wald, wie der Vorstand des Tierparks, Peter Merzhäuser, am Montag berichtete. Das Team um Merzhäuser versuche nun, den Ausreißer mit „Leckereien“ wieder zurück in das Gehege zu locken. Der Berberaffe sei bereits vergangenen Mittwoch aus einer offenen Tür entwischt. Zuvor hatte der SWR über das Thema berichtet.