Bericht zeichnet Bild von Gefährdung für Helfer

In einer Studie wurden knapp 362.800 Einsätze von 2019 bis 2022 in Rheinhessen ausgewertet. In dieser Zeit wurden laut einer Mitteilung des Vereins vom Donnerstag 76 Vorfälle verzeichnet, darunter zahlreiche Beleidigungen, aber auch zwölf vollendete und 19 versuchte Körperverletzungen. Während die polizeiliche Kriminalstatistik 2021 für das gesamte Land 114 Gewaltvorfälle gegen Rettungskräfte aufgelistet habe, seien in der Erhebung über das Tool in dem Jahr 16 Fälle aufgelistet worden.