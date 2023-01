Bernhard Vogel ruft CDU zu Geschlossenheit auf

Trotz seines Rückzugs von der Spitze der Landtagsfraktion soll Baldauf weiter Parteichef der Christdemokraten in Rheinland-Pfalz bleiben. Der Vorstand der Landespartei sprach ihm auf einer Sitzung am Dienstagabend das Vertrauen aus. Die Landtagsfraktion bereitet sich jetzt auf eine Klausurtagung am kommenden Dienstag in Mainz vor, die möglicherweise am Mittwoch fortgesetzt werden könnte.