Beschäftigte bei Stationierungskräften mit mehr Lohn

Mainz (dpa/lrs) - . Die bundesweit rund 12.000 ortsansässigen Beschäftigten bei Stationierungsstreitkräften erhalten nach Angaben der Gewerkschaft Verdi mehr Lohn. Man habe sich mit dem Bundesfinanzministerium, das im Auftrag der Stationierungskräfte verhandelt habe, auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt, teilte Verdi am Donnerstag in Mainz mit. Demnach erhalten alle Beschäftigten und Auszubildenden 4,1 Prozent mehr Lohn rückwirkend ab dem 1. November 2022 sowie 3000 Euro Inflationsausgleich, der in zwei Tranchen im April und im Oktober ausgezahlt werde.