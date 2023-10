Beschicker gesucht: Wochenmärkte dünnen aus

Insgesamt sei es für die Markthändler in den vergangenen Jahren schwieriger geworden, findet Marcus Brill, der bei der Stadt Bad Dürkheim unter anderem für den Wochenmarkt zuständig ist. Nahezu alle Lebensmittelmärkte seien auf die „Bio-Schiene“ aufgesprungen. Der Markt in Bad Dürkheim profitiere unter anderem von einer vergleichsweise großen Zahl an Touristen, die sich gerne auf dem Markt versorgten. Aber auch Brill rechnet mit einem größeren Schwund an Ständen, wenn die jetzige Generation an Beschickern aufhört. „Dann wird das auch bei uns ein größeres Thema.“