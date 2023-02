Bestatterteam in türkisches Erdbebengebiet aufgebrochen

In der Vergangenheit war das ehrenamtliche Bestatterteam bereits bei verschiedenen Katastrophen im Einsatz. Dazu zählen unter anderem die schweren Erdbeben in der Türkei und in Taiwan von 1999 sowie ein Einsatz infolge des Tsunamis in Thailand 2004 und 2005. Die Bestatter flogen am frühen Freitagmorgen mit Werkzeugen und Arbeitsgeräten in Frankfurt ab und erhofften sich, im Laufe des Tages im Einsatzgebiet anzukommen.