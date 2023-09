Beste Schneepflugfahrer kommen aus Marktredwitz

Koblenz (dpa/lrs) - . Die besten Schneepflugfahrer Deutschlands kommen aus Oberfranken. Bei der Deutschen Meisterschaft im Schneepflugfahren in Koblenz gewann der Straßenwärter Julian Scharf aus Markredwitz mit seinem Co-Piloten Noah Tröger, wie die Autobahn GmbH des Bundes am Samstagabend mitteilte. Schneepflugfahrer und -fahrerinnen aus ganz Deutschland waren auch ohne Schnee in Wettkämpfen gegeneinander angetreten.