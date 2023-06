Beste Wasserqualität in fast allen Badeseen

Mainz (dpa/lrs) - . In fast allen der 67 EU-Badeseen in Rheinland-Pfalz ist Baden und Schwimmen bei ausgezeichneter Wasserqualität möglich. Damit alle Menschen unbeschwert das Baden in den Badeseen im Land genießen können, werde die Wasserqualität regelmäßig überprüft, erklärte Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) am Montag in Mainz. Die Daten zur hygienischen Wasserqualität seien dazu ab sofort im rheinland-pfälzischen „Badegewässeratlas“ öffentlich einsehbar.