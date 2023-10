Betriebe schauen mit Sorge auf Geschäfte

Mainz (dpa/lrs) - . Die rheinland-pfälzischen Betriebe schauen mit Skepsis in die Zukunft. Nach einer am Freitag in Mainz veröffentlichten Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammern beurteilen die Unternehmen im Land die aktuelle Geschäftslage so schlecht wie seit dem Corona-Herbst 2020 nicht mehr. Beim Blick nach vorne rechnet mehr als die Hälfte der Firmen mit einer höchstens gleichbleibenden Entwicklung ihrer Geschäfte.