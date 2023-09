Betrug durch Schockanrufe: Zwei Männer in Untersuchungshaft

Koblenz/Köln (dpa) - . Sie sollen sich als Polizisten ausgegeben und durch Schockanrufe ältere Menschen um Bargeld und Schmuck gebracht haben: Am Mittwoch sind zwei Männer im Alter von 34 und 67 Jahren in Sankt Augustin und Köln festgenommen worden. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Koblenz mitteilte.