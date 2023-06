Betrunken und bekifft mit dem E-Scooter zur Tankstelle

Neustadt an der Weinstraße (dpa) - . Ein junger Mann aus Schleswig-Holstein ist in Neustadt an der Weinstraße betrunken und bekifft mit einem E-Scooter zu einer Tankstelle gefahren. Auf dem Weg dahin geriet der 21-Jährige in der Nacht zu Freitag in eine Verkehrskontrolle, wie die Polizei mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,20 Promille.