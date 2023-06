Betrunkener geht im Rhein baden und ist uneinsichtig

Linz am Rhein (dpa/lrs) - . Ein uneinsichtiger und betrunkener Mann ist bei Linz am Rhein mehrfach in den Fluss gesprungen. Bei einer Überprüfung habe sich der nur mit einer Badehose bekleidete Mann aggressiv und unkooperativ gezeigt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er habe seine Personalien verweigert und darauf beharrt, wieder im Rhein baden gehen zu wollen. Mit zwei Promille Atemalkohol sei der Mann am Samstag mit auf die Wache genommen worden und musste nach einer Anordnung eines Richters seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen.