Betrunkener randaliert und landet in Zelle: 2,15 Promille

Urmersbach (dpa/lrs) - . Ein betrunkener Mann hat am Himmelfahrtstag in Urmersbach (Landkreis Cochem-Zell) randaliert und eine Frau verletzt. Bereits am Donnerstagmorgen hatte der 33-Jährige Tische und Stühle in seiner Wohnung umhergeworfen und seine Schwiegermutter beleidigt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Nachdem er seinen Rausch auf einer Bank ausschlief, war jedoch nicht Schluss: Denn am Nachmittag fiel er wiederum stark alkoholisiert auf, schlug einer 54-jährigen Frau ins Gesicht und verletzte sie leicht. Anschließend verlor er immer wieder das Gleichgewicht, stürzte hin und legte sich schließlich neben die Bahngleise.