Bewährungsstrafe für Abrechnungsbetrug mit Coronatests

Er hatte die Taten von August 2021 bis Juni 2022 bereut. „Es tut mir leid“, sagte er in seinem sogenannten letzten Wort. „Die Hürde war gering.“ Es sei ihm zunächst nicht darum gegangen, das große Geld zu machen, sondern „um über die Runde zu kommen“. Er hatte in Trier einen Club betrieben, der in der Corona-Zeit nicht funktionierte.