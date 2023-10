Beweisaufnahme könnte wiederaufgenommen werden

Mainz (dpa/lrs) - . Die Arbeit des Untersuchungsausschusses des rheinland-pfälzischen Landtages zur Flutkatastrophe könnte in die Verlängerung gehen. Hintergrund ist, dass die Fraktion der Freien Wähler einen neuen Beweisantrag gestellt hat. Es geht um ein von der Staatsanwaltschaft Koblenz in Auftrag gegebenes Gutachten. Das möchte der Obmann der Freien Wähler in dem Ausschuss, Stephan Wefelscheid, in dem parlamentarischen Gremium erörtern, wie er am Freitag in Mainz mitteilte.