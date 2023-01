Bienen fliegen schon: Imker sorgen sich um Völker

Auch im Saarland sind die Bienen bereits unterwegs und auf Christrosen oder den ersten blühenden Haselnüssen zu finden. Der Sprecher des Landesverbandes, Markus Lay, appelliert an die Bürger, sie in ihrem Garten nicht mit Honig zu füttern. Durch Honig aus Nicht-EU-Ländern könne sich die amerikanische Faulbrut in den Völkern ausbreiten. Aktuell gebe es schon einen Sperrbezirk in Saarbrücken.