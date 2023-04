Binz weitet Beratung gegen Rechtsextremismus aus

Mainz (dpa/lrs) - . Das rheinland-pfälzische Familien- und Integrationsministerium hat die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus neu aufgestellt und deutlich ausgeweitet. „Beratungssuchende sollen in ihrem Engagement gegen rechtsautoritäre und menschenfeindliche Ideologien und Bewegungen in ihrem persönlichen, sozialen und beruflichen Umfeld gestärkt werden“, sagte Ministerin Katharina Binz der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Wir sehen in den vergangenen Jahren im Rechtsextremismus komplexere Strukturen.“ Neben den klassischen Milieus wie Parteien und Kameradschaften nannte die Grünen-Politikerin Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker als Beispiele. Soziale Medien und eine gewachsene Gewaltbereitschaft spielten auch eine Rolle.