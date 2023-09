Biotechnologie-Koordinator: Braucht Umgebung für Kreativität

Er selbst habe mal vor der Wahl gestanden, in einer Stadt in Österreich oder einer in Deutschland in einen neuen Standort für ein Start-up zu investieren, erzählte Schacht. Während er in Österreich binnen einer Woche mit allen Parteien an einem Tisch gesessen habe, sei er in Deutschland nach einem halben Jahr gefragt worden, ob das Ganze noch aktuell sei. Wenn es nicht vorangehe, sei das für Start-ups „unendlich frustrierend“. Zeit zähle für solche Firmen. Jeder weitere Tag verbrenne Geld. Es könne auch nicht sein, dass es in Deutschland nicht gehe, eine Gesellschaft in 24 Stunden online einzutragen.