Bis zu 15 Grad in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - . Die neue Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland startet mit einem Mix aus Wolken und Sonne sowie Temperaturen von bis zu 15 Grad. Am Montag erreichen sie nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch Werte zwischen 9 und 13 Grad. Tagsüber soll es demnach heiter, teils aber auch wolkig werden. In der Nacht zum Dienstag gehen die Temperaturen laut DWD auf 4 bis 0 Grad zurück, in Bodennähe kommt es bei Temperaturen zwischen 0 und -3 Grad zu Frost.