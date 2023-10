Bis zu 27 Grad in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Offenbach (dpa/lrs) - . Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet nach einem spätsommerlichen Wochenstart wechselhaftes Wetter. Am Montag bleibe es nach Auflösung der Nebelfelder oft heiter bei bis zu 27 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag mit. In der Nacht zu Dienstag nimmt demnach die Bewölkung zu, die Temperaturen sinken auf 17 bis 12 Grad.