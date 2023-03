Bischof Kohlgraf: „Verbrechen dürfen nicht abgehakt werden”

In den Regionen des Bistums sind vier Dialogveranstaltungen mit Bischof Peter Kohlgraf und Ordinariatsdirektorin Stephanie Rieth geplant: Am 13. März in Offenbach, am 16. März in Mainz, am 24. März in Gießen, am 27. März in Bürstadt. Zusätzlich gibt es eine digitale Dialogveranstaltung am 23. März, jeweils von 19.30 Uhr bis 21 Uhr. Anmelden können sich Interessierte auf der Bistumshomepage www.bistummainz.de