Bischof zum Weltfriedenstag: Zukunft braucht Vergebung

Auch in anderen kriegerischen Konflikten der Gegenwart könne gesagt werden: „Wir werden euch nie vergeben.“ Aber Vergebung bedeute nicht, den Mantel des Schweigens über Verbrechen zu decken, sondern Gerechtigkeit herzustellen. „Vergebung heißt nicht Vertuschung oder Ignoranz.“ So habe Bischof Desmond Tutu nach den Verbrechen der Apartheid in Südafrika die Vergebung als „Ausdruck höchster Freiheit und menschlicher Stärke“ dargestellt. Der Verzicht auf Rache und Hass sei „ein starker Schritt in eine versöhnte Zukunft“. Dabei erinnerte der Bischof auch an die Ursprünge von Pax Christi zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Frankreich, an die Geschichte der Versöhnung zwischen Franzosen und Deutschen sowie zwischen Polen und Deutschen.