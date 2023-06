Bistum Trier bittet um Hinweise zu früherem Priester

Trier (dpa/lrs) - . Im Zuge der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch bittet das Bistum Trier um Hinweise zu einem Ende Januar 2020 verstorbenen Priester, der in Bolivien und im Bistum Trier tätig war. Es seien mehrere Fälle von sexuellem Missbrauch durch den Priester aus seiner Zeit in Koblenz-Metternich vor allem aus den 1980er Jahren und ein Fall aus Bolivien in der ersten Hälfte der 1990er Jahre bekannt, teilte das Bistum am Freitag mit.