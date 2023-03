Bistum Trier feiert Ende April „Heilig-Rock-Tage“

Trier (dpa/lrs) - . Gottesdienste, Konzerte und Ausstellungen rund um den Trierer Dom: Beim Trierer Bistumsfest der „Heilig-Rock-Tage“ werde es vom 21. bis 30. April wieder ein umfangreiches, buntes Programm geben, sagte der Beauftragte für die Heilig-Rock-Tage, Wolfgang Meyer, am Dienstag in Trier. Manche Gottesdienste richteten sich an besondere Gruppen, zum Beispiel gebe es einen „Blaulichtgottesdienst“ für Beschäftigte der Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste.