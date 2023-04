Bittere Rückkehr von Tuchel: Bayerns Desaster in Mainz

Mainz (dpa) - . Die Krise des Rekordmeisters FC Bayern München spitzt sich zu. Die Münchner verloren am Samstag mit 1:3 (1:0) bei Thomas Tuchels Ex-Club FSV Mainz 05 und könnten am Abend die Tabellenführung an Borussia Dortmund verlieren. Der neue Bayern-Trainer Tuchel erlebte drei Tage nach dem Aus in der Champions League eine bittere Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, wo er von 2009 bis 2014 fünf Jahre Chefcoach gewesen war.