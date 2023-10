Bochum hofft auf Befreiungsschlag gegen Mainz

Bochum (dpa) - . Der VfL Bochum hofft auf das Ende der Negativserie und ein ähnliches Happy End wie im Vorjahr. Nach nunmehr acht Bundesligapartien ohne Sieg soll der FSV Mainz 05 am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) die wachsende Ungeduld zu spüren bekommen. Auch in der vergangenen Saison hatte das Team von Fußball-Lehrer Thomas Letsch erst am neunten Spieltag den ersten Erfolg gefeiert - und am Ende die Klasse gehalten.