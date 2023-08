Borkenkäfer bei Regenwetter weniger aktiv

Mainz (dpa/lrs) - . Verschnaufpause für den Wald: Wegen der kühleren Temperaturen und des regnerischen Wetters in den vergangenen Wochen sind aktuell weniger Borkenkäfer in rheinland-pfälzischen Wäldern aktiv. „Die nass-kühle Witterung hat sich positiv auf den Wald ausgewirkt“, sagte Tobias Stubenazy, Referent für Waldschutz beim Landesbetrieb Landesforsten Rheinland-Pfalz, der Deutschen Presse-Agentur. In Gebieten wie dem Pfälzerwald, der Eifel oder dem Hunsrück, die besonders vom Borkenkäfer befallen sind, habe man Ende Juli deutlich weniger Käfer in sogenannten Monitoring-Fallen gezählt, die die Tiere mit einem speziellen Duftstoff anlocken.