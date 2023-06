Brand am Bahnhof: Mindestens 800.000 Euro Sachschaden

Linz am Rhein (dpa/lrs) - . Ein Brand am Bahnhof von Linz am Rhein (Kreis Neuwied) hat einen Sachschaden von mindestens 800.000 Euro verursacht. Das Feuer war am Donnerstagmorgen in einer Lagerhalle und in vier Güterwaggons ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die vier Waggons und die Halle brannten aus.