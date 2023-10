Brand an Grundschule in Koblenz: Schulbetrieb wird geprüft

Koblenz (dpa/lrs) - . Im Eingangsbereich der Pestalozzi-Grundschule in Koblenz hat es in der Nacht zu Montag gebrannt. Dadurch sei der Schulbetrieb am Montag nach einer ersten Einschätzung nur eingeschränkt möglich, teilte die Polizei Koblenz am frühen Morgen mit. Eine entsprechende Regelung werde noch durch die Schulleitung kommuniziert.